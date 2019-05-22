Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 22 травня 2019 року виріс на 14 копійок до 26,30 грн/долар, курс купівлі до 26,26 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 19 копійок до 29,36 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2600 - 26,3000 грн/долар, євро 29,3219 - 29,3613 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4094 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2600 26,3000

EUR/UAH 29,3219 29,3613

RUB/UAH 0,4085 0,4094

Нагадаємо, 21 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1400 - 26,1650 грн/долар, євро 29,1487 - 29,1739 грн/євро, російський рубль 0,4047 - 0,4052 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,30 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні до долара на 23 травня встановлено на такому рівні: 2630,4698 гривень за 100 доларів (+19,2247 гривень).

Зазначимо, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко сьогодні заявив, що місія МВФ вирішила залишити Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.