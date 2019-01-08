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НБУ підняв довідковий курс долара вище 28 грн

Новини » Фінанси    08.01.2019 - 12:36
НБУ підняв довідковий курс долара вище 28 грн
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 33 копійки

Довідкове значення курсу долара на 8 січня склало 28,02 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0237 гривень за долар, що на 33 копійки вище, ніж встановлений 4 січня (27,6963 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 14 копійок до 27,94 грн/долар, курс купівлі до 27,89 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 40 копійок до 31,96 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 24 копійки до 28,13 гривень за долар, в покупці виріс на 21 копійку до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 35 копійок до 32,20 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк Україникурсы валютКурс долара
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