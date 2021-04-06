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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 17:20
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара перейшов до падіння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 6 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,82 гривень за долар, курс купівлі до 27,80 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 7 копійок до 32,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8000 - 27,8250 грн/долар, євро 32,9096 - 32,9392 грн/євро, російський рубль 0,3609 - 0,3614 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 5 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8550 грн/долар, євро 32,8421 - 32,8689 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3655 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (-0,1006 грн). При цьому курс долара на 6 квітня складає: 27,939 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після різкого зростання.

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