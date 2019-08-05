Курс долара прискорив зростання на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 серпня 2019 року, о 13:15 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем виріс на 20 копійок - до 25,85 гривень за долар, купівлі - теж на 20 копійок до 25,57 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 29 копійок - до 28,83 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,25 - 25,76 (25,10 - 25,48 - 2 серпня), продажу 25,65 - 26,00 (25,49 - 25,75 - 2 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,57 (25,37 - 2 серпня), продажу - 25,85 (25,65 - 2 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 27,38 - 28,60 (27,15 - 28,26 - 2 серпня), продажу 28,55 - 29,00 (28,25 - 28,72 - 2 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,33 (28,02 - 2 серпня), продажу - 28,83 (28,54 - 2 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,50 - 3,89 (2,50 - 3,90 - 2 серпня), продажу 3,90 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 2 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,613 (3,627 - 2 серпня), продажу 4,033 (4,029 - 2 серпня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, сьогодні вранці торги по долару на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7400 грн/долар, євро 28,5801 - 28,6331 грн/євро, російський рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Зазначимо, НБУ встановив офіційний курс долара на позначці 25,35 гривень за долар, що ще 19 копійок вище у порівнянні з попереднім днем. Таким чином, курс долара відштовхнувся від трирічних мінімумів, яких досяг минулого тижня.