Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 27 січня 2020 року виріс на 13 копійок до 24,61 гривень за долар, курс купівлі до 24,57 гривень за долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 27,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6100 грн/долар, євро 27,0687 - 27,1103 грн/євро, російський рубль 0,3908 - 0,3916 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5700 24,6100 EUR/UAH 27,0687 27,1103 RUB/UAH 0,3908 0,3916

Нагадаємо, 24 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4800 грн/долар, євро 26,9573 - 26,9989 грн/євро, російський рубль 0,3948 - 0,3959 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 27 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 12 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 27,15 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,21 - 24 січня), продажу - 24,58 (24,46 - 24 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,73 (26,63 - 24 січня), продажу - 27,15 (27,08 - 24 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 24 січня), продажу 3,94 (3,94 - 24 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 24,5984 гривень за 1 долар (+0,2683 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить 24,3301 гривень за 1 долар.