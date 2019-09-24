Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 24,21 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 26,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2000 - 24,2200 грн/долар, євро 26,6054 - 26,6122 грн/євро, російський рубль 0,3793 - 0,3800 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2000 24,2150 EUR/UAH 26,6054 26,6122 RUB/UAH 0,3793 0,3800

Нагадаємо, 23 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3200 грн/долар, євро 26,7057 - 26,7252 грн/євро, російський рубль 0,3801 - 0,3805 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня, встановлений на такому рівні 2432,7195 гривень за 100 доларів (-10,5423 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 23 вересня - 2443,2618 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (17 січня 2016 року) - 2418,7399 гривень за 100 доларів.

Аналітики прогнозують, що протягом поточного тижня очікується подальше зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, до кінця тижня долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,1/24,3 грн.

Зазначимо, керівники українських компаній очікують в 2020 році курс долара на рівні 28 грн/долар.