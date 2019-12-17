Курс долара впав на закритті міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 грудня 2019 року виріс на 5 копійок до 23,46 гривень за долар, курс купівлі до 23,49 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 26,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,4500 - 23,4650 грн/долар, євро 26,1467 - 26,1634 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3755 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4500 23,4650 EUR/UAH 26,1467 26,1634 RUB/UAH 0,3751 0,3755

Нагадаємо, 16 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4950 - 23,5150 грн/долар, євро 26,1890 - 26,2168 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3764 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 17 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 23,50 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 26,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,31 (23,31 - 16 грудня), продажу - 23,50 (23,53 - 16 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,85 (25,88 - 16 грудня), продажу - 26,20 (26,25 - 16 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 16 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 16 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,46 гривень за долар, що майже на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2346,9132 гривень за 100 доларів (-2,1244 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 17 грудня - 2349,0376 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.