Курс долара на відкритті міжбанку впав

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 грудня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 23,43 гривень за долар, курс купівлі до 23,41 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,08 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,4100 - 23,4300 грн/долар, євро 26,0646 - 26,0869 грн/євро, російський рубль 0,3738 - 0,3742 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4100 23,4300 EUR/UAH 26,0646 26,0869 RUB/UAH 0,3738 0,3742

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,4500 - 23,4650 грн/долар, євро 26,1467 - 26,1634 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3755 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,46 гривень за долар, що майже на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 2346,9132 гривень за 100 доларів (-2,1244 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 17 грудня - 2349,0376 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн. Приплив коштів нерезидентів в ОВДП є одним з головних джерел надходження валюти в 2019 році.

Зазначимо, за даними НБУ, зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України.