Курс долара впав до нового мінімуму в цьому році

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,07 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,54 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,89 (23,90 - 26 листопада), продажу - 24,07 (24,08 - 26 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,21 - 26 листопада), продажу - 26,54 (26,56 - 26 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 26 листопада), продажу 3,80 (3,81 - 26 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,7 0-24,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 27 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,98 гривень за долар, курс купівлі до 23,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,39 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 листопада довідковий курс на рівні 23,97 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 листопада (23,98). Довідковий курс оновив мінімум в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін 26 листопада 2019 року розмістив на аукціоні з продажу ОВДП 2,388 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 19 листопада обсяг був 1,317 млрд грн.

Приплив грошей нерезидентів в держоблігації є однією з основних причин зміцнення гривні в 2019 році.

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.