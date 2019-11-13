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Курс долара впав нижче рівня 24,50 гривень

Новини » Фінанси   

Долар подешевшав до 24,30 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,50 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,03 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,39 - 12 листопада), продажу - 24,50 (24,58 - 12 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,78 - 12 листопада), продажу - 27,03 (27,16 - 12 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,53 - 12 листопада), продажу 3,85 (3,87 - 12 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,40-24,80 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 13 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 24,36 гривень за долар, курс купівлі до 24,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,79 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 листопада довідковий курс на рівні 24,31 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 12 листопада (24,46). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Ка повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 10897 млн грн, в той час як на попередньому аукціоні 5 листопада обсяг був 3,139 млрд грн. Приплив коштів нерезидентів в ОВДП є головною причиною зміцнення гривні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-12 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).

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