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Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Новини » Фінанси     13.11.2019 - 10:45
Курс долара прискорив падіння на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 листопада 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 24,36 гривень за долар, курс купівлі до 24,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,3300 - 24,3600 грн/долар, євро 26,7630 - 26,7935 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3795 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,3300

24,3600

EUR/UAH

26,7630

26,7935

RUB/UAH

0,3786

0,3795

Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Нагадаємо, 12 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4100 - 24,4400 грн/долар, євро 26,8931 - 26,9206 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,46 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 листопада встановлено на такому рівні: 2446,1896 гривень за 100 доларів (-4,9122 гривень).

Ка повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 10897 млн грн, в той час як на попередньому аукціоні 5 листопада обсяг був 3,139 млрд грн. Приплив коштів нерезидентів в ОВДП є головною причиною зміцнення гривні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-12 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).

Курс долара знизився на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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