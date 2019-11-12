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Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази

Новини » Економіка     12.11.2019 - 18:16
Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки за гривневими облігаціями впали до 13-14%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 10897 млн грн, в той час як на попередньому аукціоні 5 листопада обсяг був 3,139 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 06.05.2020 на суму 263,995 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14,10% річних.
  • з погашенням 30.09.2020 на суму 523,866 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,74% річних.
  • з погашенням 12.10.2022 на суму 2,636 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,07% річних.

Крім того, Мінфін продав доларові облігації з погашенням 16.12.2021 на суму 304,881 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,02% річних.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, за минулий тиждень (4-8 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.

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Новини України ОВГЗМіністерство фінансів України
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