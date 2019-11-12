Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в три рази

Ставки за гривневими облігаціями впали до 13-14%
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 10897 млн грн, в той час як на попередньому аукціоні 5 листопада обсяг був 3,139 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Крім того, Мінфін продав доларові облігації з погашенням 16.12.2021 на суму 304,881 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,02% річних.
Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, за минулий тиждень (4-8 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.