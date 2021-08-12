Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 12 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,78 гривень за долар, курс в покупці до 26,76 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,42 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7600 - 26,7800 грн/долар, євро 31,4028 - 31,4263 грн/євро, російський рубль 0,3637-0,3641 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс після досягнення річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 26,8042 гривень за 1 долар (+0,0485 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 26,7557 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.