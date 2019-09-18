Курс долара впав до мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 19 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 вересня, встановлений на такому рівні 2466,9853 гривень за 100 доларів (-9,4667 гривень).

При цьому курс долара на 18 вересня становить 2476,452 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 вересня - 2471,0681 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 18 вересня Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,69 гривень за долар. Надалі курс впав до 24,65-24,67. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс мінімальному значенні в 2019 році - 24,67 гривень за долар, знизивши його порівняно з 17 вересня (24,76).

У той же час в обмінних пунктах України 17 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,81 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 27,42 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,59 (24,63 - 17 вересня), продажу - 24,81 (24,88 - 17 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,03 (27,01 - 17 вересня), продажу - 27,42 (27,43 - 17 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,51 - 17 вересня), продажу 3,88 (3,89 - 17 вересня) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік, розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Аналітики вважають, що прогноз курсу гривні до долара на рівні 28,2 грн/долар, закладений в проекті держбюджету на 2020 рік, швидше за все, не буде реалізований.