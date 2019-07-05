Курс долара впав до мінімуму за два роки

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,71 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 2571,1361 гривень за 100 доларів (-15,9474 гривень).

При цьому курс долара на 5 липня становить 2587,0835 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, офіційний курс востаннє перебував нижче поточного рівня 1 серпня 2017 року - 2569,396 за 100 доларів.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 25,75 гривень за долар, курс купівлі до 25,73 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,01 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 25,91 гривень за долар, купівлі на 13 копійок до 25,67 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 29,35 гривень за євро.