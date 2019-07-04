Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 15 копійок, євро на 14 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 26,04 гривень за долар, купівлі на 16 копійок до 25,80 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 29,50 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,70 - 25,95 (25,85 - 26,05 - 3 липня), продажу 25,95 - 26,30 (26,05 - 26,50 - 3 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,80 (25,96 - 3 липня), продажу - 26,04 (26,19 - 3 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,70 - 29,30 (29,00 - 29,50 - 3 липня), продажу 29,30 - 29,80 (29,50 - 30,00 - 3 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,00 (29,20 - 3 липня), продажу - 29,50 (29,64 - 3 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,06 - 3 липня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,06 - 5,00 - 3 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,82 - 3 липня), продажу 4,13 (4,15 - 3 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9500 грн/долар, євро 29,2403 - 29,2716 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4093 грн/рубль.