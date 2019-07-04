НБУ опустив офіційний курс долара нижче 26 грн

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара впав нижче рівня 26 грн вперше з квітня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,87 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 липня, встановлений на такому рівні: 2587,0835 гривень за 100 доларів (-17,4006 гривень).

При цьому курс долара на 4 липня становить 2604,4841 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, востаннє офіційний курс знаходився нижче рівня 26 грн/долар 13 квітня 2018 року - 2598,635 грн/долар.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 липня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 26,11 гривень за долар, курс купівлі до 26,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 29,42 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 26,04 гривень за долар, купівлі на 16 копійок до 25,80 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 29,50 гривень за євро.