Курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлений на рівні 27,34 гривень за долар. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,31 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,3449 гривень за 1 долар (-0,0932 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 27,4381 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)