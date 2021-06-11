Курс долара знову впав до мінімуму за 11 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (- 0,0664 грн). При цьому курс долара на 11 червня становив: 27,1068 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 14 червня

Таким чином, офіційний курс долара вдруге за тиждень опустився до мінімальних за 11 місяців позначок. Нижче курс був ще в липні 2020 року.

Ситуація на міжбанку

Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного рику курс долара у продажу (порівняно із закриттям попередньої сесії) знизився на 2 копійки - до 27,10 гривень за долар, в покупці - до 27,08 гривень за долар. Протягом дня курс американської валюти був стабільний.

Курс євро на міжбанку у продажу знизився на 2 копійки - до 32,01 гривень за євро.

Прогноз на найближчі дні

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна розповів, що до кінця тижня очікується, що курс долара до гривні може торгуватися на позначці близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках - близько 26,9/27,1 грн.