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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси     09.01.2020 - 17:20
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: курс долара на міжбанку стабілізувався (прес-служба НБУ)

Курс долара досяг позначки 24,12 гривень

На закритті міжбанківського валютного ринку курс долара 9 січня стабілізувався на позначці 24,12 гривень після різкого зростання на відкритті міжбанку, додавши у вартості ще 12 копійок. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок - до 26,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,0950 - 24,1200 грн/долар, євро 26,7671 - 26,7949 грн/євро, російський рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,0950

24,1200

EUR/UAH

26,7671

26,7949

RUB/UAH

0,3933

0,3941

Зазначимо, торги на міжбанку 9 січня відкрилися в діапазоні: долар 24,0850 - 24,1150 грн/долар, євро 26,7584 - 26,7869 грн/євро, російський рубль 0,3936 - 0,3943 грн/рубль. Однак протягом дня курс стабілізувався і до закриття залишався практично без змін.

В обмінних пунктах України курс долара значно зростав другий день поспіль. Зокрема, порівняно з попереднім робочим днем долар у продажу виріс на 28 копійок - до 24,28 гривень за долар, курс євро піднявся на 17 копійок - до 26,77 гривень за євро. По всій видимості, американська валюта продовжить зростання по відношенню до гривні, оскільки офіційний курс на 10 січня встановлено на позначці 24,11 гривень за долар.

Представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман назвав основні фактори зміцнення української гривні. За його словами, цьому сприяли перекази з-за кордону, рекордні врожаї і підвищення попиту на українські облігації.

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