Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 11 листопада 2019 року не змінився - 24,51 гривень за долар, курс купівлі - 24,49 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 27,04 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5100 грн/долар, євро 27,0247 - 27,0467 грн/євро, російський рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5100 EUR/UAH 27,0247 27,0467 RUB/UAH 0,3834 0,3842

Нагадаємо, 8 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5100 грн/долар, євро 26,9947 - 27,0222 грн/євро, російський рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 11 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,27 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,41 (24,39 - 8 листопада), продажу - 24,66 (24,60 - 8 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,81 (26,86 - 8 листопада), продажу - 27,27 (27,29 - 8 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,54 - 8 листопада), продажу 3,89 (3,89 - 8 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2451,1018 гривень за 100 доларів (+0,9131 гривень).