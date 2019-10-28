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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    28.10.2019 - 17:36
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Долар після невеликого зниження повернувся до позначки 25,13 гривень

Курс долара на міжбанку 28 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем в продажу не змінився і склав 25,13 гривень за долар, курс купівлі зріс до 25,11 гривень за долар. Курс євро також не змінився порівняно з 25 листопада - 27,87 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1100 - 25,1350 грн/долар, євро 27,8495 - 27,8747 грн/євро, російський рубль 0,3941 - 0,3946 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1100

25,1350

EUR/UAH

27,8495

27,8747

RUB/UAH

0,3941

0,3946

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Відзначимо, 25 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 25,1000 - 25,1300 грн/долар, євро 27,8434 - 27,8767 грн/євро, російський рубль 0,3931 - 0,3937 грн/рубль.

Національний банк України на 29 жовтня 2019 року вже опустив офіційний курс долара до 25,06 гривень. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

В обмінних пунктах курс долара знижувався на 7 копійок - до 25,14 гривень за долар, курс євро впав на 10 копійок - до 27,92 гривень за євро.

За даними моніторингу РБК-Україна, на готівковому ринку середній курс покупки долара складав 24,86 (24,94 - 25 жовтня), продажу - 25,14 (25,21 - 25 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,56 (3,56 - 25 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 25 жовтня) грн за 10 рублів.

Курс долара розпочав тиждень з невеликого зниження
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