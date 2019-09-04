Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,26 гривень за долар, курс купівлі до 25,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 27,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,2450 - 25,2650 грн/долар, євро 27,7392 - 27,7586 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3803 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2450 25,2650 EUR/UAH 27,7392 27,7586 RUB/UAH 0,3792 0,3803

Нагадаємо, 3 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2400 - 25,2600 грн/долар, євро 27,6327 - 27,6495 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3774 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,29 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 вересня встановлено на такому рівні: 2529,6865 гривень за 100 доларів (+3,3392 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку. У серпні чиста купівля валюти населенням становила 96,9 млн доларів, у той час як липні вона була на рівні 93,6 млн доларів, а в червні і травні спостерігалася чистий продаж (на 176 млн доларів і 24,6 млн доларів відповідно).

За даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішнім, так і зовнішнім. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.