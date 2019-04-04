Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,08 грн/долар, курс купівлі - 27,06 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 30,44 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0600 - 27,0800 грн/долар, євро 30,4262 - 30,4406 грн/євро, російський рубль 0,4142 - 0,4149 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0600 27,0800

EUR/UAH 30,4262 30,4406

RUB/UAH 0,4142 0,4149

Нагадаємо, 3 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0400 - 27,0800 грн/долар, євро 30,3713 - 30,4135 грн/євро, російський рубль 0,4137 - 0,4148 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 квітня встановлено на такому рівні: 2708,1121 гривень за 100 доларів (+10,6963 гривень).