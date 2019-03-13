Курс долара стабілізувався на міжбанку після зростання напередодні

Долар знаходиться вище рівня 26,50 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 26,56 грн/доллар, курс в покупке - 26,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,99 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,5200 - 26,5600 грн/доллар, евро 29,9490 - 29,9915 грн/евро, российский рубль 0,4042 - 0,4052 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5200 26,5600

EUR/UAH 29,9490 29,9915

RUB/UAH 0,4042 0,4052

Напомним, 12 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5300 - 26,5600 грн/доллар, евро 29,9046 - 29,9357 грн/евро, российский рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,35 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 марта установлен на таком уровне: 2635,9553 гривен за 100 долларов (+4,7598 гривен).