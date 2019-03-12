Курс долара стабілізувався на міжбанку на низькому рівні

Долар і євро на міжбанку стабільні

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,34 грн/доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,3200 - 26,3450 грн/доллар, евро 29,6626 - 29,6881 грн/евро, российский рубль 0,4000 - 0,4006 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3450

EUR/UAH 29,6626 29,6881

RUB/UAH 0,4000 0,4006

Напомним, 11 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 29,6061 - 29,6260 грн/евро, российский рубль 0,3983 - 0,3990 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,31 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 2631,1955 гривен за 100 долларов (-7,7212 гривен).