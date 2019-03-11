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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    11.03.2019 - 13:51
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар перебуває біля рівня 26,30

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 11 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,32 грн/долар, купівлі до 26,29 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 22 копійки до 29,94 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,2900 - 26,3200 грн/долар, євро 29,5406 - 29,5942 грн/євро, російський рубль 0,3979 - 0,3988 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,2900    26,3200

EUR/UAH     29,5525    29,5836

RUB/UAH     0,3976       0,3985

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 7 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3600 -26,3850 грн/долар, євро 29,6022 - 29,6277 грн/євро, російський рубль 0,3988 - 0,3993 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 2638,9167 гривень за 100 доларів (-9,1975 гривень).

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