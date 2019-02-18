Курс долара знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс долара перебуває біля рівня 27,20

Курс долара на міжбанку станом на 13:40 18 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 27,19 грн/долар, купівлі до 27,18 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2000 - 27,2300 грн/долар, євро 30,6680 - 30,6991 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Станом на 13:40 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1800 27,1950

EUR/UAH 30,7840 30,7956

RUB/UAH 0,4103 0,4109

Нагадаємо, 15 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6745 - 30,7053 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,24 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 2724,7894 гривень за 100 доларів (+8,7933 гривень).