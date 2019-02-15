НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,24 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 2724,7894 гривень за 100 доларів (+8,7933 гривень).

При цьому курс долара на 15 лютого становить 2715,9961 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 15 лютого склало 27,25 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2507 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж встановлений 14 лютого (27,1360 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 27,23 грн/долар, курс купівлі до 27,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 30,69 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,33 гривень за долар, в покупці виріс на 8 копійок до 27,11 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,97 гривень за євро.