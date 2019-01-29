Курс долара стабілізувався на міжбанку

Міжбанківський курс коливається біля рівня 27,80 грн/долар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 29 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,80 грн/доллар, в покупке 27,78 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7400 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,7683 - 31,7942 грн/евро, российский рубль 0,4179 - 0,4185 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7800 27,8050

EUR/UAH 31,7580 31,7866

RUB/UAH 0,4186 0,4193

Напомним, 28 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7850 -27,8100 грн/доллар, евро 31,7499 - 31,7757 грн/евро, российский рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,79 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 2779,0097 гривен за 100 долларов (-2,7188 гривен).