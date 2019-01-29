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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    29.01.2019 - 13:40
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс коливається біля рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 29 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,80 грн/долар, купівлі 27,78 грн/долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7400 - 27,7700 грн/долар, євро 31,7683 - 31,7942 грн/євро, російський рубль 0,4179 - 0,4185 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7800    27,8050

EUR/UAH     31,7580    31,7866

RUB/UAH     0,4186       0,4193

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 28 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7850 -27,8100 грн/долар, євро 31,7499 - 31,7757 грн/євро, російський рубль 0,4198 - 0,4204 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,79 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 2779,0097 гривень за 100 доларів (-2,7188 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара Долар трохи знизився на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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