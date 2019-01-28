Курс долара стабілізувався на міжбанку

Міжбанківський курс коливається біля рівня 27,80 грн/долар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 28 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился 27,80 грн/доллар, в покупке 27,77 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,7700 - 27,7900 грн/доллар, евро 31,6383 - 31,6583 грн/евро, российский рубль 0,4204 - 0,4212 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7500 27,7900

EUR/UAH 31,7077 31,7392

RUB/UAH 0,4206 0,4215

Напомним, 24 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,6216 - 31,6530 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,81 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 января установлен на таком уровне: 2781,7285 гривен за 100 долларов (+3,0757 гривен).