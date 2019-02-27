Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 27 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 27,03 грн/доллар, курс в покупке - 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0100 - 27,0350 грн/доллар, евро 30,7643 - 30,7901 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0100 27,0350

EUR/UAH 30,7643 30,7901

RUB/UAH 0,4110 0,4117

Напомним, 26 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,6857 - 30,7087 грн/евро, российский рубль 0,4107 - 0,4113 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,98 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 2698,2628 гривен за 100 долларов (-0,8028 гривен).