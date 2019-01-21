Курс доллара стабилен на открытии межбанка

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар опустился ниже уровня 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился 27,96 грн/доллар, курс в покупке - 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек 31,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9300 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7871 - 31,8212 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4212 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9300 27,9600

EUR/UAH 31,7871 31,8212

RUB/UAH 0,4202 0,4212

Напомним, 18 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7673 - 31,8100 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,98 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 2798,0832 гривен за 100 долларов (-5,2777 гривен).