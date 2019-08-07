Курс долара помітно знизився після зростання останніми днями

Фото: курс долара почав знижуватися (прес-служба НБУ)

Курс долара опустився до 25,59 гривень

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,59 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Повідомляється, що офіційний курс гривні до долара на 7 серпня встановлено на такому рівні - 2559,0328 гривень за 100 доларів (-14,4717 гривень). При цьому курс долара на 6 серпня становив 2573,5045 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, напередодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару закрилися в діапазоні 25,5200 - 25,5500 грн/долар, євро 28,5211 - 28,5521 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Зниження курсу долара вчора відбилося і на готівковому ринку. Зокрема, 6 серпня курс долара в продажу знизився на 11 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем - до 25,74 гривень за долар. У той же час курс євро в продажу зріс на 4 копійки - до 28,87 гривень за євро, курс російського рубля в середньому склав 4,021 гривень за 10 рублів.