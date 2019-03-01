Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,90 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,89 грн/доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,53 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8700 - 26,8900 грн/доллар, евро 30,5135 - 30,5335 грн/евро, российский рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8700 26,8900

EUR/UAH 30,5135 30,5335

RUB/UAH 0,4079 0,4085

Напомним, 28 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,5807 - 30,6041 грн/евро, российский рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 марта установлен на таком уровне: 2685,9165 гривен за 100 долларов (-13,3599 гривен).