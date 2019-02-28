Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,85 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,579 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8200 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,5399 - 30,5714 грн/евро, российский рубль 0,4070 - 0,4079 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8200 26,8500

EUR/UAH 30,5399 30,5714

RUB/UAH 0,4070 0,4079

Напомним, 27 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8800 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,5894 - 30,6235 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,99 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 2699,2764 гривен за 100 долларов (+1,0136 гривен).