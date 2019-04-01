Курс долара знизився на міжбанку після першого туру виборів

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 1 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 27,25 грн/долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,62 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,5898 - 30,6208 грн/євро, російський рубль 0,4160 - 0,4165 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2200 27,2500

EUR/UAH 30,5898 30,6208

RUB/UAH 0,4160 0,4165

Нагадаємо, 29 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2800 - 27,3300 грн/долар, євро 30,6245 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4174 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 2720,9103 гривень за 100 доларів (-3,9662 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, валютний ринок не чекав від першого туру президентських виборів чогось незвичайного.