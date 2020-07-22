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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Київ, Середа 22 липня 2020 17:08
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар дорожчає вже тиждень після призначення нового глави НБУ

Курс долара на міжбанку в продаж 22 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 45 копійок до 32,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8450 грн/долар, євро 32,2433 - 32,2695 грн/євро, російський рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8200

27,8450

EUR/UAH

32,2433

32,2695

RUB/UAH

0,3928

0,3935

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Зазначимо, 21 липня, торги по долару 27,7450 - 27,7700 грн/долар, євро 31,7818 - 31,8105 грн/євро, російський рубль 0,3917 - 0,3025 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 22 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,01 гривень за долар. Курс євро виріс на 44 копійки до 32,17 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,68 (27,49 - 21 липня), продажу - 28,01 (27,76 - 21 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,61 (31,16 - 21 липня), продажу - 32,17 (31,73 - 21 липня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,52 (3,46 - 21 липня), продажу 3,95 (3,87 - 21 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 27,7798 гривень за 1 долар (+0,1151 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,6647 гривень за 1 долар.

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