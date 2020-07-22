Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дорожчає вже тиждень після призначення нового глави НБУ

Курс долара на міжбанку в продаж 22 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 45 копійок до 32,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8450 грн/долар, євро 32,2433 - 32,2695 грн/євро, російський рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8200 27,8450 EUR/UAH 32,2433 32,2695 RUB/UAH 0,3928 0,3935

Зазначимо, 21 липня, торги по долару 27,7450 - 27,7700 грн/долар, євро 31,7818 - 31,8105 грн/євро, російський рубль 0,3917 - 0,3025 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 22 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,01 гривень за долар. Курс євро виріс на 44 копійки до 32,17 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,68 (27,49 - 21 липня), продажу - 28,01 (27,76 - 21 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,61 (31,16 - 21 липня), продажу - 32,17 (31,73 - 21 липня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,52 (3,46 - 21 липня), продажу 3,95 (3,87 - 21 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 27,7798 гривень за 1 долар (+0,1151 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,6647 гривень за 1 долар.