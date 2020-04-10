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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     10.04.2020 - 16:10
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,2022 гривень за 1 долар (-0,0576 грн). При цьому курс долара на 10 квітня становить 27,2598 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 10 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,78 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 квітня довідковий курс на рівні 27,20 грн/долар, знизивши його порівняно з 9 квітня (27,25 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 10 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,51 гривень за долар, курс євро виріс на 10 копійок до 29,96 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,10 (27,12 - 9 квітня), продажу - 27,51 (27,57 - 9 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,19 - 9 квітня), продажу - 29,96 (29,86 - 9 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,16 - 9 квітня), продажу 3,72 (3,66 - 9 квітня) грн за 10 рублів.

Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 10 квітня Курсу долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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