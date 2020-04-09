Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 9 квітня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,28 гривень за долар, курс купівлі до 27,25 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 29,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 29,7733 - 29,8061 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2500 27,2800 EUR/UAH 29,7733 29,8061 RUB/UAH 0,3694 0,3700

Нагадаємо, 8 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3800 грн/долар, євро 29,7459 - 29,7894 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3635 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України сьогодні, 9 квітня, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 27,57 гривень за долар, курс євро виріс на 22 копійки до 29,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,12 (26,88 - 8 квітня), продажу - 27,57 (27,32 - 8 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (28,90 - 8 квітня), продажу - 29,86 (29,64 - 8 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,13 - 8 квітня), продажу 3,66 (3,62 - 8 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (+0,0633 грн). При цьому курс долара на 9 квітня становить 27,1965 гривень за 1 долар.