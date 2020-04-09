Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 9 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 29,7733 - 29,8061 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2500 27,2800 EUR/UAH 29,7733 29,8061 RUB/UAH 0,3694 0,3700

Напомним, 8 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3800 грн/доллар, евро 29,7459 - 29,7894 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3635 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 9 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 27,57 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 29,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,12 (26,88 - 8 апреля), продажи - 27,57 (27,32 - 8 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (28,90 - 8 апреля), продажи - 29,86 (29,64 - 8 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,13 - 8 апреля), продажи 3,66 (3,62 - 8 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 апреля установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (+0,0633 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет 27,1965 гривен за 1 доллар.