НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (+0,0633 грн). При цьому курс долара на 9 квітня становить 27,1965 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 9 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,36 гривень за долар, курс купівлі до 27,32 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,73 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 9 квітня довідковий курс на рівні 27,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 8 квітня (27,15 грн).

У той же час в обмінних пунктах України сьогодні, 9 квітня, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 27,57 гривень за долар, курс євро виріс на 22 копійки до 29,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,12 (26,88 - 8 квітня), продажу - 27,57 (27,32 - 8 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (28,90 - 8 квітня), продажу - 29,86 (29,64 - 8 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,13 - 8 квітня), продажу 3,66 (3,62 - 8 квітня) грн за 10 рублів.