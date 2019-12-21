Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 11:50 21 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,31 гривень за долар, курс купівлі до 23,29 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 25,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 3,2900 - 23,3100 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2900 23,3100 EUR/UAH 25,8233 25,8487 RUB/UAH 0,3746 0,3751

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку крилися в діапазоні 23,3000 - 23,3250 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,32 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2332,5284 гривень за 100 доларів (-4,8768 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 грудня - 2337,4052 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, за даними Ради НБУ, головними причинами зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році були приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП; сприятливі умови торгівлі; високий урожай сільськогосподарських культур.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.