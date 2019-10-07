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Курс долара знову зростає

Новини » Фінанси    07.10.2019 - 12:33
Курс долара знову зростає
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара піднявся до 25 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 22 копійки до 25,17 гривень за долар, курс євро виріс на 24 копійки до 27,65 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (24,55 - 4 жовтня), продажу - 25,17 (24,95 - 4 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,01 (26,80 - 4 жовтня), продажу - 27,65 (27,41 - 4 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,47 - 4 жовтня), продажу 3,89 (3,86 - 4 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,85-25,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара знову зростає

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,80 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 27,25 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 4 жовтня (24,61). Таким чином, офіційний курс на 8 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомило РБК-Україна, НБУ протягом тижня 30 вересня - 4 жовтня для підтримання курсу гривні продав на міжбанку 200 млн доларів.

Аналітики прогнозують протягом тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн", - сказав він.

Курс долара трохи зріс на міжбанку НБУ на 7 жовтня знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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