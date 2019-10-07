НБУ на 7 жовтня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 26 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 2461,1821 гривень за 100 доларів (-26,5301 гривень).

При цьому курс долара на 4 жовтня становить 2487,7122 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,66 гривень за долар, курс купівлі до 24,63 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,61 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 жовтня (24,90).

У той же час в обмінних пунктах України 4 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 60 копійок до 24,95 гривень за долар, курс євро знизився на 46 копійок до 27,41 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,55 (24,94 - 3 жовтня), продажу - 24,95 (25,55 - 3 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,80 (27,12 - 3 жовтня), продажу - 27,41 (27,97 - 3 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 3 жовтня), продажу 3,86 (3,92 - 3 жовтня) грн за 10 рублів.