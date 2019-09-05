Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 5 вересня 2019 року знизився на 9 копійок до 25,19 гривень за долар, курс купівлі-до 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 7 копійок до 27,91 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8848 - 27,9180 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1600 25,1900 EUR/UAH 27,8848 27,9180 RUB/UAH 0,3812 0,3821

Нагадаємо, 4 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2700 - 25,2850 грн/долар, євро 27,8273 - 27,8413 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 вересня встановлено на такому рівні: 2531,0639 гривень за 100 доларів (+4,7182 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 5 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 28,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,14 (25,10 - 4 вересня), продажу - 25,36 (25,31 - 4 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,43 - 4 вересня), продажу - 28,06 (27,88 - 4 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,44 - 4 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 4 вересня) грн за 10 рублів.