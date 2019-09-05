Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 сентября 2019 года снизился на 9 копеек до 25,19 гривен за доллар, курс в покупке до 25,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 27,91 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1600 - 25,1900 грн/доллар, евро 27,8848 - 27,9180 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1600 25,1900 EUR/UAH 27,8848 27,9180 RUB/UAH 0,3812 0,3821

Напомним, 4 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2700 - 25,2850 грн/доллар, евро 27,8273 - 27,8413 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлен на таком уровне: 2531,0639 гривен за 100 долларов (+4,7182 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 5 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 28,06 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,14 (25,10 - 4 сентября), продажи - 25,36 (25,31 - 4 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,43 - 4 сентября), продажи - 28,06 (27,88 - 4 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,44 - 4 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 4 сентября) грн за 10 рублей.