Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 липня 2019 року не змінився - 26,38 гривень за долар, курс купівлі - 25,35 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 24 копійки до 28,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,3500 - 25,3800 грн/долар, євро 28,2170 - 28,2454 грн/євро, російський рубль 0,4060 - 0,4012 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,3500 25,3800

EUR/UAH 28,2170 28,2454

RUB/UAH 0,4060 0,4012

Нагадаємо, 25 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,4450 - 25,4750 грн/долар, євро 28,4500 - 28,4835 грн/євро, російський рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,43 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 2543,9728 гривень за 100 доларів (-4,7609 гривень).