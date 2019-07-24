Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 24 липня 2019 року знизився на 17 копійок до 26,47 гривень за долар, курс купівлі до 25,44 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 22 копійки до 28,39 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,4400 - 25,4700 грн/долар, євро 28,3630 - 28,3939 грн/євро, російський рубль 0,4029 - 0,4035 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4400 25,4700

EUR/UAH 28,3630 28,3939

RUB/UAH 0,4029 0,4035

Нагадаємо, 23 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6200 - 25,6400 грн/долар, євро 28,5970 - 28,6198 грн/євро, російський рубль 0,4054 - 0,4060 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,51 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 липня встановлено на такому рівні: 2551,63 гривень за 100 доларів (-11,3747 гривень).